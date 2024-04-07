Нант - Лион 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
07 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
|1
|вр
|Альбан Лафон
|77
|зщ
|Бени Траоре
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|15
|нп
|Тино Кадевере
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|25
|пз
|Орель Мангала
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Антуан Комбуаре
|Пьер Саж
История личных встреч
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|05.04.2023
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|17.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|27.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 0
|18.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Ланс
|28
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|27
|43
|7
|Марсель
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|27
|28
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20