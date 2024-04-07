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Нант - Лион 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
07 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Нант
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лион, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лион
Лион
1ФранцияврАльбан Лафон
77Кот-д'ИвуарзщБени Траоре
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
17ФранцияпзМусса Сиссоко
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
15ЗимбабвенпТино Кадевере
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
25БельгияпзОрель Мангала
37ГанапзЭрнест Нуама
10ФранциянпАлександр Ляказетт
17АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
ФранцияЖослен Гурвеннек
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
20.12.2023Франция - Лига 117-й турЛион1 : 0Нант
05.04.2023Кубок Франции1/2 финалаНант1 : 0Лион
17.03.2023Франция - Лига 128-й турЛион1 : 1Нант
11.01.2023Франция - Лига 118-й турНант0 : 0Лион
14.05.2022Франция - Лига 137-й турЛион3 : 2Нант
27.08.2021Франция - Лига 14-й турНант0 : 1Лион
18.04.2021Франция - Лига 133-й турНант1 : 2Лион
23.12.2020Франция - Лига 117-й турЛион3 : 0Нант
18.01.2020Кубок Франции1/16 финалаНант3 : 4Лион
28.09.2019Франция - Лига 18-й турЛион0 : 1Нант
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур1 : 2Нант
16.03.2024Франция - Лига 126-й турНант1 : 3
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур2 : 0Нант
03.03.2024Франция - Лига 124-й турНант0 : 2
24.02.2024Франция - Лига 123-й тур0 : 1Нант
02.04.2024Кубок Франции1/2 финалаЛион3 : 0
30.03.2024Франция - Лига 127-й турЛион1 : 1
15.03.2024Франция - Лига 126-й тур2 : 3Лион
09.03.2024Франция - Лига 125-й тур0 : 2Лион
03.03.2024Франция - Лига 124-й турЛион0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Лилль2849
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2749
5
Лига Европы
Ланс2843
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2743
7 Марсель2839
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Гавр2828
15 Нант2728
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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