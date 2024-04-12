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Метц - Ланс 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
12 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Метц
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ланс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ланс
Ланс
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
25 Франция пз Артюр Атта
36 Гамбия пз Абли Джаллоу
11 Камерун пз Дидье Ламкель Зе
18 Сенегал нп Ламин Камара
10 Грузия нп Жорж Микаутадзе
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
18 Франция пз Анди Диуф
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
10 Португалия пз Давид Кошта
2 Франция пз Рубен Агилар
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
Франция Франк Эз
История личных встреч
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс0 : 1Метц
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Метц0 : 0Ланс
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Ланс4 : 1Метц
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс2 : 2Метц
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Метц2 : 0Ланс
09.02.2019 Франция - Лига 2 24-й тур Ланс0 : 0Метц
01.09.2018 Франция - Лига 2 6-й тур Метц2 : 0Ланс
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс1 : 1 3 : 5Метц
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Ланс2 : 0Метц
13.05.2016 Франция - Лига 2 38-й тур Ланс1 : 0Метц
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 4 : 3Метц
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Метц2 : 5
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Метц
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Метц1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 2Метц
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Ланс1 : 1
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 1Ланс
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 3
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 3Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2853
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2844
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2843
7 Реймс2840
8 Марсель2839
9 Ренн2839
10 Лион2838
11 Тулуза2833
12 Страсбург2833
13 Монпелье2832
14 Гавр2828
15 Нант2828
16 Лорьян2826
17
Зона вылета
Метц2823
18
Зона вылета
Клермон2821

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