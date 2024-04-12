Метц - Ланс 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
12 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ланс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|25
|пз
|Артюр Атта
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|11
|пз
|Дидье Ламкель Зе
|18
|нп
|Ламин Камара
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|18
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Давид Кошта
|2
|пз
|Рубен Агилар
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Франк Эз
История личных встреч
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|0 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|2 : 0
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|13.05.2016
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|28
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|28
|43
|7
|Реймс
|28
|40
|8
|Марсель
|28
|39
|9
|Ренн
|28
|39
|10
|Лион
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|33
|12
|Страсбург
|28
|33
|13
|Монпелье
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|28
|28
|16
|Лорьян
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|28
|21