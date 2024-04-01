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Манчестер Сити - Лутон Таун 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Сити
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лутон Таун, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лутон Таун
Лутон
18 Германия вр Штефан Ортега
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
8 Хорватия пз Матео Ковачич
52 Норвегия пз Оскар Бобб
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
24 Бельгия вр Томас Камински
16 Англия зщ Рис Берк
27 Япония зщ Даики Хасиока
15 Англия зщ Теден Менжи
32 Англия пз Фред Оньединма
18 Англия пз Джордан Кларк
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Лутон Таун2 : 6Манчестер Сити
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лутон Таун1 : 2Манчестер Сити
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 3 : 3Манчестер Сити
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 4Манчестер Сити
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лутон Таун2 : 1
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 2 : 0Лутон Таун
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Лутон Таун
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лутон Таун1 : 1
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур 4 : 3Лутон Таун
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур3160
5
Лига Европы
Астон Вилла3260
6 Манчестер Юнайтед3149
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Брентфорд3229
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3225
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3116

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