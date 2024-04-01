Манчестер Сити - Лутон Таун 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лутон Таун, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лутон Таун
Лутон
|18
|вр
|Штефан Ортега
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Матео Ковачич
|52
|пз
|Оскар Бобб
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|15
|зщ
|Теден Менжи
|32
|пз
|Фред Оньединма
|18
|пз
|Джордан Кларк
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|14
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|60
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|49
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Брентфорд
|32
|29
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|32
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|31
|16