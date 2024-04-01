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Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
13 Дания зщ Занка
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
12 Испания пз Серхио Регилон
8 Дания пз Матиас Йенсен
27 Германия пз Витали Янельт
24 Дания пз Миккель Дамсгор
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
17 Англия нп Айван Тони
13 Хорватия вр Иво Грбич
30 Англия зщ Мэйсон Холгейт
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
20 Англия зщ Джейден Богл
5 США зщ Остон Трасти
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
24 Англия пз Оливер Арбластер
23 Англия пз Бен Осборн
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
11 Чили нп Бен Бреретон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Брентфорд
12.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Брентфорд
27.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Брентфорд2 : 3Шеффилд Юнайтед
30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Брентфорд1 : 1Шеффилд Юнайтед
05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Брентфорд
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 3Брентфорд
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Брентфорд
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Брентфорд
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур3160
5
Лига Европы
Астон Вилла3260
6 Манчестер Юнайтед3149
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Брентфорд3229
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3225
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3116

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