Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|13
|зщ
|Занка
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|12
|пз
|Серхио Регилон
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|27
|пз
|Витали Янельт
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|17
|нп
|Айван Тони
|13
|вр
|Иво Грбич
|30
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|5
|зщ
|Остон Трасти
|8
|пз
|Густаво Хамер
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|23
|пз
|Бен Осборн
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|11
|нп
|Бен Бреретон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 0
|27.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 3
|30.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|60
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|49
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Брентфорд
|32
|29
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|32
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|31
|16