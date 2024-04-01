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Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Халл Сити
28.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Халл Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1Халл Сити
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Халл Сити
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити0 : 3Куинз Парк Рейнджерс
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл Сити
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Халл Сити2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Халл Сити2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 3Халл Сити
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Халл Сити4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Халл Сити2 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 3Халл Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Халл Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Халл Сити0 : 2
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити2 : 2
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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