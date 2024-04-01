Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|28.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 0
|30.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 1
|19.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 1
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 3
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 2
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 3
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|4 : 0
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 3
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 2
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 2
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|41
|88
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|42
|88
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|42
|87
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|40
|78
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|42
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|42
|68
|7
|Ковентри Сити
|41
|63
|8
|Престон Норт Энд
|41
|63
|9
|Мидлсбро
|42
|62
|10
|Халл Сити
|41
|62
|11
|Кардифф Сити
|42
|59
|12
|Бристоль Сити
|42
|57
|13
|Сандерленд
|42
|53
|14
|Уотфорд
|42
|52
|15
|Суонси Сити
|42
|50
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|42
|47
|17
|Миллуолл
|42
|47
|18
|Блэкберн Роверс
|42
|46
|19
|Сток Сити
|42
|46
|20
|Плимут Аргайл
|42
|45
|21
|Хаддерсфилд Таун
|42
|43
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|42
|43
| 23
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|42
|42
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|42
|23