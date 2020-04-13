Ислочь - Арсенал 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
13 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Арсенал, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|07.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|3
|7
|4
|Торпедо-БелАЗ
|3
|6
|5
|Динамо Мн
|3
|5
|6
|Гомель
|3
|4
|7
|Витебск
|4
|4
|8
|Днепр М
|3
|4
|9
|БАТЭ
|3
|4
|10
|Сморгонь
|3
|3
|11
|Нафтан
|3
|2
|12
|Ислочь
|3
|2
|13
|Арсенал
|3
|2
|14
|Минск
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|3
|-16