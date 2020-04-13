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Ислочь - Арсенал 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
13 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Ислочь
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Арсенал, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0Арсенал
17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 1Арсенал
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал1 : 3Ислочь
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 1Ислочь
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь0 : 0
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 1
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 2
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 1 : 4Ислочь
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал1 : 1
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Арсенал
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Арсенал0 : 1
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0Арсенал
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь39
2
Квалификация Лиги конференций
Неман39
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест37
4 Торпедо-БелАЗ36
5 Динамо Мн35
6 Гомель34
7 Витебск44
8 Днепр М34
9 БАТЭ34
10 Сморгонь33
11 Нафтан32
12 Ислочь32
13 Арсенал32
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

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