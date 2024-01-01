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Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
2 Англия зщ Бен Джонсон
27 Марокко зщ Найеф Агер
4 Франция зщ Курт Зума
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
18 Англия нп Дэнни Ингс
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
10 Шотландия пз Том Кейрни
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
19 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Португалия Марку Силва
История личных встреч
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0Вест Хэм Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Фулхэм0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Фулхэм
22.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2013 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Фулхэм
31.01.2013 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм3 : 1Вест Хэм Юнайтед
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 4 : 3Вест Хэм Юнайтед
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм0 : 1
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Фулхэм
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 3 : 3Фулхэм
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм3 : 0
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3171
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3171
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3260
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3248
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Борнмут3242
13 Фулхэм3239
14 Брентфорд3332
15 Кристал Пэлас3130
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3325
19
Зона вылета
Бёрнли3320
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3216

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