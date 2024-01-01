Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|2
|зщ
|Бен Джонсон
|27
|зщ
|Найеф Агер
|4
|зщ
|Курт Зума
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|18
|нп
|Дэнни Ингс
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Том Кейрни
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Марку Силва
История личных встреч
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|22.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|31.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Борнмут
|32
|42
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Брентфорд
|33
|32
|15
|Кристал Пэлас
|31
|30
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|33
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|33
|20
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|32
|16