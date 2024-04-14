Гавр - Нант 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
14 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Нант, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Нант
Нант
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|28
|нп
|Андре Айю
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|25
|пз
|Флоран Молле
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Жослен Гурвеннек
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|03.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|28
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Реймс
|29
|40
|8
|Марсель
|28
|39
|9
|Ренн
|28
|39
|10
|Лион
|28
|38
|11
|Страсбург
|29
|36
|12
|Тулуза
|28
|33
|13
|Монпелье
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|28
|28
|16
|Лорьян
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|28
|21