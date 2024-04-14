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Гавр - Нант 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
14 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Гавр
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Нант, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Нант
Нант
30 Франция вр Артур Десма
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
23 Франция нп Хосуэ Казимир
28 Гана нп Андре Айю
11 США нп Эммануэль Сабби
1 Франция вр Альбан Лафон
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
44 Франция зщ Натан Зезе
3 Франция зщ Николя Козза
17 Франция пз Мусса Сиссоко
6 Бразилия пз Дуглас
5 Испания пз Педро Чиривелья
25 Франция пз Флоран Молле
31 Египет нп Мостафа Мохамед
39 Франция нп Маттис Аблин
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Нант0 : 0Гавр
03.05.2009 Франция - Лига 1 34-й тур Нант1 : 2Гавр
29.11.2008 Франция - Лига 1 16-й тур Гавр0 : 2Нант
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 1Гавр
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Гавр0 : 2
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Гавр
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Гавр1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 1 : 0Гавр
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Нант1 : 3
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 1 : 2Нант
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 3
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 2 : 0Нант
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Нант0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2853
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2844
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Реймс2940
8 Марсель2839
9 Ренн2839
10 Лион2838
11 Страсбург2936
12 Тулуза2833
13 Монпелье2832
14 Гавр2828
15 Нант2828
16 Лорьян2826
17
Зона вылета
Метц2926
18
Зона вылета
Клермон2821

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