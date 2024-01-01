Клермон - Монпелье 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Монпелье, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Массамба Ндьяйе
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|3
|зщ
|Нето Боржес
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|11
|нп
|Джим Аллевина
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|35
|зщ
|Лукас Минкарелли
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|28
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Реймс
|29
|40
|8
|Марсель
|28
|39
|9
|Ренн
|28
|39
|10
|Лион
|28
|38
|11
|Страсбург
|29
|36
|12
|Тулуза
|28
|33
|13
|Монпелье
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|28
|28
|16
|Лорьян
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|28
|21