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Клермон - Монпелье 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
14 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Клермон
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Монпелье, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Монпелье
Монпелье
1 Сенегал вр Массамба Ндьяйе
4 Франция зщ Крислен Матсима
17 Франция зщ Анди Пельмар
21 Франция зщ Флоран Ожье
3 Бразилия зщ Нето Боржес
6 Мали пз Хабиб Кейта
7 Франция пз Йоанн Маньен
25 Франция пз Жоан Гастьен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
26 Франция пз Алан Виржиньюс
11 Габон нп Джим Аллевина
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
5 Мали зщ Модибо Саньян
35 Франция зщ Лукас Минкарелли
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
7 Франция нп Арно Норден
10 Тунис нп Вахби Хазри
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
29.11.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Монпелье1 : 1Клермон
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье2 : 1Клермон
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Клермон1 : 1Монпелье
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Клермон2 : 1Монпелье
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 0Клермон
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 1Клермон
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Клермон0 : 3
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Клермон2 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Клермон
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Клермон1 : 5
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье2 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 2Монпелье
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 6
08.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 2Монпелье
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монпелье2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2853
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2844
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Реймс2940
8 Марсель2839
9 Ренн2839
10 Лион2838
11 Страсбург2936
12 Тулуза2833
13 Монпелье2832
14 Гавр2828
15 Нант2828
16 Лорьян2826
17
Зона вылета
Метц2926
18
Зона вылета
Клермон2821

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