05:24 ()
Свернуть список

Милан - Интер 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
22 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Милан
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
7 Франция пз Ясин Адли
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
9 Франция нп Оливье Жиру
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1Милан
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Интер М1 : 0Милан
18.01.2023 Суперкубок Италии Финал Милан0 : 3Интер М
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Милан3 : 2Интер М
19.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Интер М3 : 0Милан
01.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Интер М
05.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Интер М1 : 2Милан
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Милан1 : 1Интер М
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Милан
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 3 : 3Милан
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Милан0 : 1
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Милан3 : 0
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 2Милан
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 2
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 2Интер М
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Интер М2 : 0
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1 3 : 2Интер М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 33-го тура Серии A: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3343
12 Дженоа3339
13 Лечче3335
14 Кальяри3332
15 Верона3331
16 Эмполи3331
17 Удинезе3228
18
Зона вылета
Фрозиноне3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close