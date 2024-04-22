Милан - Интер 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
22 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|18.01.2023
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 3
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|3 : 2
|19.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|01.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 33-го тура Серии A: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|33
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|33
|35
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Верона
|33
|31
|16
|Эмполи
|33
|31
|17
|Удинезе
|32
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|33
|15