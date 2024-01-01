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Лестер Сити - Саутгемптон 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
23 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Лестер Сити
Саутгемптон

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Саутгемптон, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Саутгемптон1 : 4Лестер Сити
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон1 : 0Лестер Сити
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити4 : 1Саутгемптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон2 : 2Лестер Сити
30.04.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Саутгемптон1 : 1Лестер Сити
18.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Лестер Сити1 : 0Саутгемптон
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити2 : 0Саутгемптон
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
25.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Саутгемптон0 : 9Лестер Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лестер Сити2 : 1
12.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Лестер Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 0Лестер Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лестер Сити2 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лестер Сити3 : 1
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Саутгемптон
16.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Саутгемптон3 : 0
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Саутгемптон3 : 2
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Саутгемптон2 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4391
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4384
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4366
8 Ковентри Сити4263
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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