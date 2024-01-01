Оренбург - Динамо М 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
24 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Марцел Личка
История личных встреч
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|22.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 2 4 : 3
|26.10.2021
|Кубок России
|Группа 11
|0 : 3
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|0 : 4
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|24
|50
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|24
|41
|4
|Спартак М
|24
|38
|5
|Локомотив М
|24
|38
|6
|ЦСКА
|24
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|34
|9
|Рубин
|24
|33
|10
|Пари Нижний Новгород
|24
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|24
|26
|13
|Урал
|24
|24
|14
|Балтика
|24
|23
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|24
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|19