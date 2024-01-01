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Оренбург - Динамо М 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
24 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Оренбург
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) Оренбург2 : 4Динамо М
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Оренбург0 : 1Динамо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Динамо М4 : 1Оренбург
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М2 : 0Оренбург
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Оренбург3 : 0Динамо М
22.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М3 : 3Оренбург
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М1 : 0Оренбург
15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо М3 : 2Оренбург
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург2 : 2 4 : 3Динамо М
26.10.2021 Кубок России Группа 11 Оренбург0 : 3Динамо М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Оренбург
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Оренбург0 : 4
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) Оренбург2 : 4Динамо М
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург3 : 1
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 1 : 1Оренбург
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 4Динамо М
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 1Динамо М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) Оренбург2 : 4Динамо М
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Динамо М
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Динамо М0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2450
2 Краснодар2446
3 Динамо М2441
4 Спартак М2438
5 Локомотив М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Ростов2434
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2428
11 Факел2426
12 Оренбург2426
13 Урал2424
14 Балтика2423
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

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