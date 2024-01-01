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СКА-Хабаровск - Родина 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 12:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
СКА-Хабаровск
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Родина, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Испания Франк Себриан Артига
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Родина1 : 1СКА-Хабаровск
18.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Родина2 : 0СКА-Хабаровск
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Родина
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур СКА-Хабаровск3 : 0
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск3 : 1
19.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Родина1 : 2
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Родина2 : 0
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 1Родина
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Родина3 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Родина1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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