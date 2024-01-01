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Алания - Кубань 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Алания
Кубань

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Кубань, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Кубань0 : 1Алания
13.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Алания1 : 1Кубань
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Кубань1 : 2Алания
17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Кубань5 : 5Алания
08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Алания3 : 2Кубань
12.10.2019 ПФЛ - Юг 13-й тур Кубань1 : 4Алания
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Алания1 : 2
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 4 : 1Алания
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 3Алания
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Алания1 : 2
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 1Алания
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 6 : 0Кубань
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Кубань1 : 2
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 0Кубань
01.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Кубань1 : 1
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0Кубань
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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