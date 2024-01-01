Алания - Кубань 24 Апреля прямая трансляция
24 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Кубань, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Игоревич Калешин
|Евгений Игоревич Калешин
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|13.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|5 : 5
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|3 : 2
|12.10.2019
|ПФЛ - Юг
|13-й тур
|1 : 4
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 3
|31.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 2
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|6 : 0
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 0
|01.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Динамо Мх
|27
|50
| 2
Повышение
|Акрон
|27
|49
| 3
Плей-офф за повышение
|Химки
|27
|48
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|27
|45
|5
|Родина
|27
|44
|6
|Нефтехимик
|27
|40
|7
|Тюмень
|27
|40
|8
|Алания
|27
|37
|9
|Енисей
|27
|36
|10
|КАМАЗ
|27
|36
|11
|Торпедо М
|27
|35
|12
|СКА-Хабаровск
|27
|34
|13
|Шинник
|27
|34
|14
|Черноморец
|27
|31
|15
|Сокол
|27
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|27
|25
| 18
Зона вылета
|Кубань
|27
|22