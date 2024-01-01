Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|20
|пз
|Жоржиньо
|5
|пз
|Томас Парти
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Микель Артета
История личных встреч
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|4
|8
|6
|Арсенал
|3
|7
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|8
|Брентфорд
|4
|6
|9
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|10
|Борнмут
|3
|5
|11
|Фулхэм
|4
|5
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|13
|Челси
|3
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0