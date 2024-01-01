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Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Арсенал, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Арсенал
Лондон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
20 Италия пз Жоржиньо
5 Гана пз Томас Парти
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия нп Букайо Сака
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Микель Артета
История личных встреч
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Арсенал
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Арсенал
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Арсенал
26.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Арсенал3 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
12.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Арсенал
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0
19.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур2 : 3
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур1 : 2
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Арсенал1 : 1
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Арсенал
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 0
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 0
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал4 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Ливерпуль49
3
Лига чемпионов
Астон Вилла49
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион48
5
Лига Европы
Ноттингем Форест48
6 Арсенал37
7 Ньюкасл Юнайтед37
8 Брентфорд46
9 Манчестер Юнайтед46
10 Борнмут35
11 Фулхэм45
12 Тоттенхэм Хотспур34
13 Челси34
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

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