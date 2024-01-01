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Жирона - Барселона 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
15 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Жирона
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Барселона, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Барселона
Барселона
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
22КолумбияпзДжон Солис
23ИспанияпзИван Мартин
8УкраинапзВиктор Цыганков
9ИспаниянпАбель Руис
20ИспаниянпБрайан Хиль
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
04.05.2024Испания - Примера34-й турЖирона4 : 2Барселона
10.12.2023Испания - Примера16-й турБарселона2 : 4Жирона
10.04.2023Испания - Примера28-й турБарселона0 : 0Жирона
28.01.2023Испания - Примера19-й турЖирона0 : 1Барселона
24.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
16.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
27.01.2019Испания - Примера21-й турЖирона0 : 2Барселона
23.09.2018Испания - Примера5-й турБарселона2 : 2Жирона
24.02.2018Испания - Примера25-й турБарселона6 : 1Жирона
23.09.2017Испания - Примера6-й турЖирона0 : 3Барселона
01.09.2024Испания — Примера4-й тур0 : 2Жирона
29.08.2024Испания — Примера3-й турЖирона4 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 0Жирона
15.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Жирона
24.05.2024Испания - Примера38-й турЖирона7 : 0
31.08.2024Испания — Примера4-й турБарселона7 : 0
27.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 2Барселона
24.08.2024Испания — Примера2-й турБарселона2 : 1
17.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 2Барселона
12.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Жирона» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Вильярреал511
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
4
Лига чемпионов
Атлетико М48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Эспаньол57
7 Алавес57
8 Осасуна47
9 Сельта46
10 Мальорка55
11 Бетис45
12 Севилья55
13 Леганес55
14 Райо Вальекано44
15 Атлетик Б44
16 Вальядолид44
17 Реал Сосьедад44
18
Зона вылета
Хетафе43
19
Зона вылета
Лас-Пальмас42
20
Зона вылета
Валенсия41

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