Жирона - Барселона 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
15 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Барселона, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|22
|пз
|Джон Солис
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Абель Руис
|20
|нп
|Брайан Хиль
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|10.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|23.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 2
|24.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|6 : 1
|23.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|7 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Жирона» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эспаньол
|5
|7
|7
|Алавес
|5
|7
|8
|Осасуна
|4
|7
|9
|Сельта
|4
|6
|10
|Мальорка
|5
|5
|11
|Бетис
|4
|5
|12
|Севилья
|5
|5
|13
|Леганес
|5
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Вальядолид
|4
|4
|17
|Реал Сосьедад
|4
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1