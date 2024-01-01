Монца - Интер М 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
15 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Интер М, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Интер М
Милан
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|11
|нп
|Милан Джурич
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|99
|нп
|Мехди Тареми
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 5
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 9 : 8
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|4
|6
|7
|Наполи
|3
|6
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Болонья
|4
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Рома
|3
|2
|17
|Комо
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Милан
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Монца
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|3
|1