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Монца - Интер М 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
15 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Монца
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Интер М, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Интер М
Милан
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
32ИталияпзМаттео Пессина
14ИталияпзДаниэль Мальдини
10ИталиянпДжанлука Капрари
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
32ИталиязщФедерико Димарко
30БразилияпзКарлос Аугусто
2НидерландыпзДензел Думфрис
16ИталияпзДавиде Фраттези
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
23ИталияпзНиколо Барелла
9ФранциянпМаркус Тюрам
99ИраннпМехди Тареми
Главные тренеры
ИталияАлессандро Неста
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
13.01.2024Италия - Серия А20-й турМонца1 : 5Интер М
19.08.2023Италия - Серия А1-й турИнтер М2 : 0Монца
15.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турИнтер М0 : 1Монца
07.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турМонца2 : 2Интер М
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 2Монца
24.08.2024Италия — Серия А2-й турМонца0 : 1
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 0Монца
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 1Монца
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаМонца0 : 0 9 : 8
30.08.2024Италия — Серия А3-й турИнтер М4 : 0
24.08.2024Италия — Серия А2-й турИнтер М2 : 0
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур2 : 2Интер М
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Интер М
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Интер М0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус48
2
Лига чемпионов
Интер М37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи46
7 Наполи36
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Болонья43
14 Лечче33
15 Кальяри32
16 Рома32
17 Комо42
18
Зона вылета
Милан32
19
Зона вылета
Монца32
20
Зона вылета
Венеция31

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