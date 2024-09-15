Дженоа - Рома 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
15 Сентября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Рома
Рим
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|9
|нп
|Витор Оливейра
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|12.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 3
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 3
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|4
|6
|7
|Наполи
|3
|6
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Болонья
|4
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Рома
|3
|2
|17
|Комо
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Милан
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Монца
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|3
|1