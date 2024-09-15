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Дженоа - Рома 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
15 Сентября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Дженоа
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Рома
Рим
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
14ИталиязщАлессандро Вольякко
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
3ИспаниязщАарон Кариколь
32ДанияпзМортен Френнруп
47ХорватияпзМилан Бадель
17УкраинапзРуслан Малиновский
19ИталиянпАндреа Пинамонти
9ПортугалиянпВитор Оливейра
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
35ИталияпзТоммазо Бальданци
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
19.05.2024Италия - Серия А37-й турРома1 : 0Дженоа
28.09.2023Италия - Серия А6-й турДженоа4 : 1Рома
12.01.2023Кубок Италии1/8 финалаРома1 : 0Дженоа
05.02.2022Италия - Серия А24-й турРома0 : 0Дженоа
21.11.2021Италия - Серия А13-й турДженоа0 : 2Рома
07.03.2021Италия - Серия А26-й турРома1 : 0Дженоа
08.11.2020Италия - Серия А7-й турДженоа1 : 3Рома
19.01.2020Италия - Серия А20-й турДженоа1 : 3Рома
25.08.2019Италия - Серия А1-й турРома3 : 3Дженоа
05.05.2019Италия - Серия А35-й турДженоа1 : 1Рома
01.09.2024Италия — Серия А3-й турДженоа0 : 2
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур0 : 1Дженоа
17.08.2024Италия — Серия А1-й турДженоа2 : 2
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаДженоа1 : 0
24.05.2024Италия - Серия А38-й турДженоа2 : 0
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур0 : 0Рома
25.08.2024Италия — Серия А2-й турРома1 : 2
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 0Рома
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Рома
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 4Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус48
2
Лига чемпионов
Интер М37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи46
7 Наполи36
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Болонья43
14 Лечче33
15 Кальяри32
16 Рома32
17 Комо42
18
Зона вылета
Милан32
19
Зона вылета
Монца32
20
Зона вылета
Венеция31

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