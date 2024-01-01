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Виллем II - Валвейк 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
15 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Виллем II
Валвейк

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Валвейк, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Валвейк
Валвейк
1ФранцияврТомас Дидийон
25БельгиязщМикаэль Тирпан
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
33НидерландызщТомми Сент-Яго
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
34НидерландыпзAmine Lachkar
16НидерландыпзРинго Мервелд
14БельгияпзCisse Sandra
9БельгиянпКиан Васен
1НидерландыврЙерун Хаувен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
17КюрасаозщРошон ван Эйма
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
28НидерландызщАрон Мэйерс
24НидерландыпзГодфрид Румерату
6НидерландыпзЯссин Укили
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
14БельгияпзChris Lokesa
10НидерландынпРёвен Нимейер
19НидерландынпРихонелл Маргарет
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
История личных встреч
06.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турВиллем II3 : 1Валвейк
28.10.2021Кубок Нидерландов1-й раундВалвейк3 : 0Виллем II
21.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турВалвейк1 : 2Виллем II
23.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турВиллем II1 : 0Валвейк
17.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турВалвейк1 : 1Виллем II
26.10.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турВиллем II2 : 1Валвейк
19.12.2017Кубок Нидерландов1/8 финалаВиллем II3 : 0Валвейк
23.12.2012Нидерланды - Эредивизия18-й турВалвейк0 : 0Виллем II
06.10.2012Нидерланды - Эредивизия8-й турВиллем II1 : 0Валвейк
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турВиллем II1 : 2
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 1Виллем II
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турВиллем II2 : 0
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 1Виллем II
19.12.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаВиллем II1 : 3
30.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турВалвейк0 : 3
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур2 : 0Валвейк
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турВалвейк1 : 2
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур5 : 1Валвейк
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур3 : 1Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген56
9 Виллем II45
10 Твенте45
11 Херенвен34
12 ПЕК Зволле54
13 Аякс23
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

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