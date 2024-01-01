Виллем II - Валвейк 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
15 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Валвейк, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|6
|пз
|Яссин Укили
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|14
|пз
|Chris Lokesa
|10
|нп
|Рёвен Нимейер
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
|Хенк Фразер
История личных встреч
|06.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 1
|28.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|23.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|26.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|19.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 0
|23.12.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|06.10.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|6
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Твенте
|4
|5
|11
|Херенвен
|3
|4
|12
|ПЕК Зволле
|5
|4
|13
|Аякс
|2
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0