Гран-при Азербайджана смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 17
Арена: Городская трасса Баку (Баку, Азербайджан)Этап 17, Баку, Азербайджан. Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Оскар Пиастри
|McLaren
|3
|Карлос Сайнс
|Scuderia Ferrari
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|8
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|9
|Франко Колапинто
|Williams
|10
|Александер Албон
|Williams
|11
|Оливер Берман
|Haas
|12
|Юки Цунода
|RB
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|15
|Даниэль Риккардо
|RB
|16
|Ландо Норрис
|McLaren
|17
|Валттери Боттас
|Kick Sauber
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Kick Sauber
|20
|Пьер Гасли
|Alpine