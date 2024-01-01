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Гран-при Азербайджана смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 17

Арена: Городская трасса Баку (Баку, Азербайджан)
Этап 17, Баку, Азербайджан. Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
2 Австралия Оскар Пиастри McLaren
3 Испания Карлос Сайнс Scuderia Ferrari
4 Мексика Серхио Перес Red Bull
5 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
6 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
7 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
8 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
9 Аргентина Франко Колапинто Williams
10 Таиланд Александер Албон Williams
11 Великобритания Оливер Берман Haas
12 Япония Юки Цунода RB
13 Германия Нико Хюлькенберг Haas
14 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
15 Австралия Даниэль Риккардо RB
16 Великобритания Ландо Норрис McLaren
17 Финляндия Валттери Боттас Kick Sauber
18 Франция Эстебан Окон Alpine
19 Китай Гуаньюй Чжоу Kick Sauber
20 Франция Пьер Гасли Alpine

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