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Ульм 1846 - Шальке-04 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
01 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Ульм 1846
Шальке-04

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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Шальке-04, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Ульм 18461 : 3Шальке-04
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 1Ульм 1846
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ульм 18460 : 1
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 0Ульм 1846
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ульм 18463 : 1
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Ульм 1846
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Шальке-04
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 4
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 0Шальке-04
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Шальке-042 : 2
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна1020
2
Повышение
Ганновер-961019
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 071019
4 Карлсруэ1019
5 Гамбург1018
6 Герта1017
7 Эльверсберг1016
8 Нюрнберг1016
9 Магдебург1016
10 Кайзерслаутерн1015
11 Гройтер Фюрт1013
12 Кёльн1012
13 Дармштадт 981010
14 Ульм 1846108
15 Шальке-04108
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б108
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер107
18
Зона вылета
Ян104

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