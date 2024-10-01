03:14 ()
Свернуть список

Динамо Тб - Сабуртало 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 31-й тур
Динамо Тб
Сабуртало

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Сабуртало, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Сабуртало3 : 0Динамо Тб
10.05.2024 Грузия — Высшая лига 13-й тур Динамо Тб1 : 0Сабуртало
15.03.2024 Грузия — Высшая лига 4-й тур Сабуртало1 : 0Динамо Тб
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 3Динамо Тб
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Динамо Тб1 : 0Сабуртало
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало2 : 1Динамо Тб
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Тб1 : 3Сабуртало
29.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб3 : 1Сабуртало
26.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Сабуртало1 : 2Динамо Тб
16.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб0 : 0Сабуртало
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 2 : 0Динамо Тб
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Динамо Тб5 : 1
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Динамо Тб
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Динамо Тб
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Динамо Тб3 : 2
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 0 : 1Сабуртало
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Сабуртало3 : 0
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Сабуртало
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 3 : 4Сабуртало
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Сабуртало1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3061
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3060
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3058
4 Динамо Бт3046
5 Динамо Тб3038
6 Самгурали3032
7 Колхети-19133030
8
Стыковая зона
Гагра3029
9
Стыковая зона
Телави3027
10
Зона вылета
Самтредиа3026

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close