Динамо Тб - Сабуртало 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Сабуртало, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|10.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|5 : 1
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 4
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|30
|61
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|30
|60
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|30
|58
|4
|Динамо Бт
|30
|46
|5
|Динамо Тб
|30
|38
|6
|Самгурали
|30
|32
|7
|Колхети-1913
|30
|30
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|30
|29
| 9
Стыковая зона
|Телави
|30
|27
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|30
|26