Стало известно, что Неймар не сыграет за сборную Бразилии до 2025 года

Дата публикации: 31-10-2024

В 2024 году Неймара не будет в заявке бразильской сборной, пишет ресурс «RMC Sport».



Вингер, защищающий цвета «Аль-Хиляля», долгое время восстанавливался после повреждения колена. В такой ситуации в Бразильской конфедерации футбола решили поберечь его и не вызывать в команду, хотя он мог сыграть за главную команду страны. При этом в марте 2025 года Неймар вполне может появиться в составе «жёлто-зелёных» в играх против Колумбии и Аргентины.



В 2024 году у сборной Бразилии запланированы встречи с Венесуэлой и Уругваем, которые пройдут в ноябре.



В текущем сезоне в активе Неймара, недавно вернувшегося после травмы, всего 13 минут игрового времени в азиатской ЛЧ. Результативными действиями 32-летнему вингеру отметиться не удалось.