Кальяри - Интер М 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 20:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
27 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
|1
|вр
|Элия Каприле
|32
|зщ
|Зе Педру
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|19
|нп
|Андреа Белотти
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Петар Сучич
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Кристиан Киву
История личных встреч
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 1
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|4
|8
|7
|Кальяри
|4
|7
|8
|Комо
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1