Суббота 27 сентября
Кальяри - Интер М 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 20:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
27 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Кальяри
Интер М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
1 Италия вр Элия Каприле
32 Португалия зщ Зе Педру
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
14 Италия пз Алессандро Дейола
16 Италия пз Маттео Прати
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
2 Италия нп Марко Палестра
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
19 Италия нп Андреа Белотти
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
8 Хорватия пз Петар Сучич
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
12.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Интер М3 : 1Кальяри
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 3Интер М
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 2Кальяри
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Интер М
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри1 : 3Интер М
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Интер М4 : 0Кальяри
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 0Кальяри
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри1 : 3Интер М
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Интер М1 : 1Кальяри
14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Интер М4 : 1Кальяри
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Кальяри4 : 1
19.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 2Кальяри
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Кальяри2 : 0
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 0Кальяри
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Кальяри1 : 1
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Интер М2 : 1
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 2Интер М
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 4 : 3Интер М
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Интер М1 : 2
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Интер М5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус410
3
Лига чемпионов
Милан49
4
Лига чемпионов
Рома49
5
Лига Европы
Аталанта48
6
Лига конференций
Кремонезе48
7 Кальяри47
8 Комо47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

