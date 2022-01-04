«Ньюкасл» проявляет интерес к форварду «Бенфики» Нуньесу

Дата публикации: 04-01-2022

По информации «Tuttomercato», «Ньюкасл» заинтересован в приобретении Дарвина Нуньеса, права на которого принадлежат «Бенфике». Текущий сезон складывается для «сорок» крайне неудачно. Клуб находится на предпоследней строчке в АПЛ. В связи с этим руководство «Ньюкасла» прорабатывает различные варианты усиления состава.



Источник сообщает, что «сороки» готовы выложить за центрфорварда «Бенфики» порядка 50 млн фунтов. Интерес к 22-летнему уругвайцу также проявляют «Ман Сити» и «Атлетико».



«Бенфика» подписала Нуньеса осенью 2020 года. В нынешнем сезоне в активе нападающего 22 встречи за «красных» (18 голов, 2 результативные передачи).



Ценник на уругвайца равняется 32 млн евро (согласно «Transfermarkt»).