Онлайн трансляции
Вторник 04 января

23:00  ru Ланс - Лилль
Свернуть список

«Ньюкасл» проявляет интерес к форварду «Бенфики» Нуньесу

Дата публикации: 04-01-2022

По информации «Tuttomercato», «Ньюкасл» заинтересован в приобретении Дарвина Нуньеса, права на которого принадлежат «Бенфике». Текущий сезон складывается для «сорок» крайне неудачно. Клуб находится на предпоследней строчке в АПЛ. В связи с этим руководство «Ньюкасла» прорабатывает различные варианты усиления состава.

Источник сообщает, что «сороки» готовы выложить за центрфорварда «Бенфики» порядка 50 млн фунтов. Интерес к 22-летнему уругвайцу также проявляют «Ман Сити» и «Атлетико».

«Бенфика» подписала Нуньеса осенью 2020 года. В нынешнем сезоне в активе нападающего 22 встречи за «красных» (18 голов, 2 результативные передачи).

Ценник на уругвайца равняется 32 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close