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«Рома» заинтересована в подписании Ндомбеле

Дата публикации: 04-01-2022

Танги Ндомбеле может стать игроком «Ромы».

По данным «Calciomercato», в переходе хавбека «Тоттенхэма» заинтересован лично Жозе Моуриньо, возглавляющий римский клуб. С игроком португальский специалист знаком по совместной работе в лондонской команде. Руководство «Ромы» планирует закрыть сделку в январе.

Среди конкурентов римлян в борьбе за француза значится «Барселона».

Ндомбеле выступает за «Тоттенхэм» с лета 2019 года. Его соглашение со «шпорами» истекает в июне 2025 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за лондонскую команду 14 встреч, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

Рыночная стоимость полузащитника составляет 38 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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