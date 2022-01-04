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Маурисио Почеттино: "Я надеюсь, что Мбаппе останется в "ПСЖ" на долгое время"

Дата публикации: 04-01-2022

Маурисио Почеттино:

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино высказался о ситуации с контрактом французского нападающего парижан Килиана Мбаппе.
"В футболе контрактная ситуация может повлиять на игрока, если он недостаточно заматерел. У Мбаппе такой проблемы нет, он уже достаточно зрелый футболист. Мы надеемся, что Килиан останется в клубе на долгое время. В этой ситуации решение должны принять обе стороны. Я надеюсь, что Мбаппе будет играть в этом году так же, как и в прошлом, а решение проблемы будет положительным и для него, и для нас" — приводит France24 слова Почеттино.




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