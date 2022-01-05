«Арсенал» предложил «Фиорентине» 55 млн евро и Торрейру за Влаховича

Дата публикации: 05-01-2022

«Арсенал» попытается подписать Душана Влаховича. Об этом сообщает «Gazzetta dello Sport».



«Пушкари» готовы выложить за 21-летнего нападающего 55 млн евро. Помимо денежной компенсации, лондонцы намерены предложить «Фиорентине», владеющей правами на Влаховича, Лукаса Торрейру, в настоящий момент защищающего цвета «фиалок» на правах аренды. Отмечается, что «канониры» хотят оформить переход до закрытия трансферного окна. Сам серб планирует доиграть сезон в итальянской команде.



За «Фиорентину» форвард выступает с лета 2018 года. В сезоне 2021/2022 в его активе 18 забитых мячей и 3 результативных паса в 22 поединках. Соглашение Душана с клубом из Флоренции истекает летом 2023 года.



На сегодняшний день стоимость Влаховича равняется 70 млн евро (источник – «Transfermarkt»).