ЦСКА хочет сделать предложение «Бордо» о покупке Отавио

Дата публикации: 06-01-2022

В услугах Отавио, защищающего цвета «Бордо», заинтересован ПФК ЦСКА. Переговоры по трансферу хавбека могут начаться в ближайшее время.



«Соглашение бразильца с французским клубом истекает летом, потому ЦСКА намерен подписать игрока с прицелом на лето, после чего начать переговоры с «Бордо» о его переходе в зимнее трансферное окно на условиях, которые устроят «армейцев», - сообщил «Чемпионату» источник.



Отавио обучался футболу в бразильском «Атлетико Паранаэнсе». Во Францию он переехал в 2017 году. Его трансфер обошелся «Бордо» в 5 000 000 евро. В текущем сезоне в активе опорника 17 встреч (без результативных действий).



Согласно «Transfermarkt», ценник на Отавио составляет 6 миллионов евро.