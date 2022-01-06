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ЦСКА хочет сделать предложение «Бордо» о покупке Отавио

Дата публикации: 06-01-2022

В услугах Отавио, защищающего цвета «Бордо», заинтересован ПФК ЦСКА. Переговоры по трансферу хавбека могут начаться в ближайшее время.

«Соглашение бразильца с французским клубом истекает летом, потому ЦСКА намерен подписать игрока с прицелом на лето, после чего начать переговоры с «Бордо» о его переходе в зимнее трансферное окно на условиях, которые устроят «армейцев», - сообщил «Чемпионату» источник.

Отавио обучался футболу в бразильском «Атлетико Паранаэнсе». Во Францию он переехал в 2017 году. Его трансфер обошелся «Бордо» в 5 000 000 евро. В текущем сезоне в активе опорника 17 встреч (без результативных действий).

Согласно «Transfermarkt», ценник на Отавио составляет 6 миллионов евро.

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