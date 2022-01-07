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«ПСЖ» нацелился на одного из лидеров «Лиона»

Дата публикации: 07-01-2022

«L’Equipe» сообщает об интересе «ПСЖ» к Лукасу Пакете, защищающему цвета «Лиона».

Леонардо, занимающий должность спортивного директора парижан, уверен, что хавбек оптимально подойдет для укрепления средней линии команды. Оформить его переход вице-чемпион Франции планирует следующим летом.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Пакету в своем составе хочет видеть «Ньюкасл». «Сороки» предлагали за атакующего полузащитника 40 млн евро. В случае перехода игроку обещали двукратное увеличение зарплаты (до 10 млн евро за сезон). «Лион» готов был отпустить 24-летнего футболиста за большую сумму. Однако сам бразилец не захотел переходить в английскую команду.

«Лион» выкупил права на Пакету в сентябре 2020 года, заплатив за него 20 млн евро.

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