«Рома» готова арендовать Оливейру у «Порту» с выкупом за 15 млн евро

Дата публикации: 09-01-2022

По информации Фабрицио Романо, «Рома» рассматривает вариант с арендой Сержиу Оливейры, принадлежащего «Порту».



Напомним, недавно римляне взяли в аренду у «Арсенала» из Лондона Эйнсли Мэйтленда-Найлза, выступающего на аналогичной позиции.



Стороны уже начали переговоры по переходу центрального полузащитника. «Джаллоросси» надеются согласовать аренду Оливейры на полгода с возможностью выкупа за сумму в 15 000 000 евро. Расходы по зарплате 29-летнего португальца «Рома» готова взять на себя в полном размере.



Состав «Порту» Оливейра пополнил летом 2015 года. В сезоне 2021/2022 в активе хавбека 24 поединка во всех соревнованиях (5 забитых мячей, 1 ассист).