Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

Дата публикации: 11-01-2022

Футбольный клуб «Краснодар» близок к тому, чтобы заключить договор сотрудничестве с экс-главным тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке. Об этом утверждает Сhampionat.com.



45-летний немец является главным претендентом на вакантный пост. В данный момент идет обсуждение условий контракта.



Фарке находился у руля «Норвича» с 2017 года. В ноябре 2021-го он был отправлен в отставку. Отметим, под руководством этого наставника «канарейки» дважды повышались в классе, выходя из Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион) в АПЛ.



5 января «Краснодар» уволил Виктора Гончаренко, который работал с командой с апреля прошлого года. «Быки» ушли на зимнюю паузу чемпионата России на пятом месте, набрав 29 очков в 18 встречах.