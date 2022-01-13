Источник: Динь перешел в «Астон Виллу»

Дата публикации: 13-01-2022

Фабрицио Романо сообщил, что карьера Люки Диня продолжится в «Астон Вилле». Француз неоднократно заявлял о желании уйти из «Эвертона», потому «ириски» не стали препятствовать переходу.



Инсайдер утверждает, что трансфер обошелся «львам» в 27 000 000 евро. Детали личного контракта с Динем клуб согласовал утром 12-го января. Француз уже прибыл в Бирмингем. После прохождения медосмотра защитник поставит подпись под соглашением с «Астон Виллой».



Состав «ирисок» Люка пополнил в 2018 году. До этого он выступал за «Барселону».



В нынешнем сезоне на счету 28-летнего футболиста 15 поединков за «Эвертон», в которых он отличился 1 раз.