«Ювентус» нацелился на форварда «Барселоны»

Дата публикации: 13-01-2022

«Ювентус» ведет переговоры с «Барселоной» об аренде Мемфиса Депая. В качестве источника информации выступает авторитетный испанский таблоид «Marca».



Голландец совсем не в восторге от прибытия на «Камп Ноу» Феррана Торреса. Также его тревожит возвращение в строй Ансу Фати. Воспользоваться происходящим решил «Ювентус», который активизировал переговоры с «Барселоной» в надежде получить нападающего в аренду на оставшуюся часть сезона.



Сообщается, что в Турине 27-летний игрок может заменить Федерико Кьезу, выбывшего до конца кампании из-за серьезной травмы колена.



Мемфис примкнул к «Барселоне» прошлым летом в качестве свободного агента. В «сине-гранатовой» футболке он провел 22 матча во всех соревнованиях, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи. Его трудовой договор с клубом истекает через 18 месяцев.