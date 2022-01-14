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Форвард «Бернли» Вуд перешел в «Ньюкасл» за 30 млн евро

Дата публикации: 14-01-2022

«Ньюкасл» усилился центрфорвардом «Бернли». О подписании контракта с Крисом Вудом сообщила пресс-служба «сорок».

Новозеландец заключил с клубом контракт на 2,5 года. Как сообщает «Transfermarkt», переход 30-летнего бомбардира обошелся «Ньюкаслу» в 30 млн евро. Дебютировать в составе «сорок» новобранец может уже 15-го января в поединке с «Уотфордом».

Вуд выступает в Англии с 2009 года. Состав «Бернли» футболист пополнил в 2017 году, перейдя из «Лидса». Сумма сделки составила около 15 млн евро.

В нынешнем сезоне в активе Криса 3 забитых мяча в 21 игре за «Бернли».

В сборную Новой Зеландии Вуд вызывается с 2009 года. На его счету 59 встреч за национальную команду (27 забитых мячей).

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