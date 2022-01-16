Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа»

Дата публикации: 16-01-2022

Андрею Шевченко удалось проработать тренером «Дженоа» немногим больше 2 месяцев. Украинец не выиграл с клубом ни одного поединка в Серии А. Такой результат не устроил руководство команды, и оно отправило специалиста в отставку. Информация о его увольнении появилась на клубном сайте и в социальных сетях.



В Instagram-аккаунте «Дженоа» было размещено следующее сообщение: «Клуб освободил Андрея Шевченко от занимаемой должности. Мы благодарим специалиста и его штаб за выполненную ими работу».



Под руководством украинца «Дженоа» проиграл в 7 встречах из 11. Клуб победил лишь раз (в 1/16 Кубка страны команда Шевченко обыграла «Салернитану»).



Возглавлять «грифонов» временно будет Абдулай Конко. Роберто Мурджита назначен его помощником.