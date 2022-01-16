«Краснодар» работает над трансфером бразильского нападающего

Дата публикации: 16-01-2022

«Краснодар» планирует усилиться Рикардиньо.



По данным ресурса «Sport24», «быки» обратились к руководству «Гремио» по вопросу трансфера бразильского нападающего. Примечательно, что минувшим летом российская команда уже пыталась подписать игрока, но договориться о его переходе не получилось.



Трансфер Рикардиньо «Краснодар» намерен оформить по окончании сезона. Сейчас клубу необходимо оптимизировать количество легионеров.



Правами на Рикардиньо владеет «Гремио», но сезон 2021/2022 он проводит в «Маритиму» на правах аренды. В составе португальского клуба форвард выходил на поле в 10 играх (1 забитый мяч).



Ценник на 20-летнего бразильца равняется 0,9 млн евро (согласно «Transfermarkt»).