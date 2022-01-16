«Бавария», «Атлетико» и «Милан» заинтересованы в переходе защитника «Челси»

Дата публикации: 16-01-2022

По информации «Сalciomercato», в услугах Андреаса Кристенсена заинтересованы сразу 3 топ-клуба из Европы. В своих рядах защитника «Челси» хотят видеть «Милан», «Бавария» и «Атлетико».



Соглашение датчанина с «аристократами» рассчитано до лета 2022 года. Лондонцы предлагали Кристенсену новый контракт на 4 года. Однако он отказался пролонгировать трудовые отношения с «Челси».



25-летний футболист находится в структуре «аристократов» с 2012 года. Изначально Андреас выступал за молодежную команду лондонцев. Его дебют в основе «Челси» состоялся осенью 2014 года. В сезоне 21/22 Кристенсен выходил на поле в 21 встрече (2 забитых мяча, 1 ассист).



Ценник на защитника равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).