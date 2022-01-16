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Эриксен близок к возвращению в АПЛ

Дата публикации: 16-01-2022

«The Times» информирует, что Кристиан Эриксен может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Напомним, на Евро-2020 датчанин прямо во время матча пережил остановку сердца. Его экстренно госпитализировали, а затем прооперировали. Хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. После произошедшего Эриксен уже не мог выступать за «Интер», на тот момент владевший его контрактом, поскольку в Италии футболистам с кардиостимуляторами запрещено выходить на поле.

В декабре 29-летний датчанин покинул миланскую команду в статусе свободного агента. У него имеются предложения от нескольких клубов, представляющих английскую Премьер-лигу. Эриксен намерен стать футболистом одного из них в ближайшее время. При этом интерес к полузащитнику также проявляют и другие европейские команды.

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