«Реал» нашел альтернативу Холанду

Дата публикации: 16-01-2022

«Реал» рассматривает вариант с подписанием Душана Влаховича. Информацией поделился ресурс «El Nacional».



Уточняется, что приоритетом для «сливочных» сербский нападающий не является. Мадридцы намерены вступить в переговоры по его трансферу в случае, если клубу не удастся оформить переход Эрлинга Холанда.



Ранее СМИ писали об интересе к бомбардиру сборной Сербии со стороны «Ньюкасла», «Ювентуса» и «Арсенала».



Влахович защищает цвета «Фиорентины». Игроком итальянского клуба он стал в 2018 году. За его переход «фиалки» выложили 1,95 млн евро. В сезоне 21/22 на счету 21-летнего центрфорварда 23 игры (19 голов, 3 результативные передачи).



Ценник на Влаховича составляет 70 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).