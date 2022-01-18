Официально: Медина стал игроком ЦСКА

Дата публикации: 18-01-2022

ЦСКА пополнился Хесусом Мединой. Об этом сообщили в пресс-службе «армейцев». Хавбек подписал с клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года.



Московская команда адресовала новичку следующее сообщение: «Рады приветствовать, Хесус!».



Прежним клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», контракт с которым действовал до конца 2021 года. Вместе с американским клубом парагваец завоевал чемпионство в МЛС по итогам прошлого сезона.



Свою карьеру хавбек начинал в «Либертаде», воспитанником которого он является. Состав «Нью-Йорк Сити» Медина пополнил в декабре 2017 года, подписав 4-летнее соглашение.



Transfermarkt.de оценивает футболиста в 5 млн евро. В сборную Парагвая Медина вызывается с 2017 года.