Зинченко заинтересовал «Бетис» – украинец может покинуть «Манчестер Сити» уже зимой

Дата публикации: 20-01-2022

В Twitter-аккаунте «El Chiringuito TV» появилась информация о том, что карьера Александра Зинченко может продолжиться в Ла Лиге. Хавбек «Ман Сити» заинтересовал «Бетис», который блестяще проводит текущий сезон, занимая 3-ю строчку в таблице Примеры. Испанцы уже обратились к руководству «горожан» относительно перехода украинца.



По всей вероятности, «Бетис» намерен арендовать Зинченко. Примечательно, что ранее испанский клуб уже пытался заполучить хавбека. В 2018 году договориться о его переходе не удалось.



В сезоне 21/22 Зинченко появлялся на поле в составе «Манчестер Сити» в 12 играх и отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с командой Пепа Гвардиолы рассчитан до лета 2024 года.



Transfermarkt.de оценивает 25-летнего игрока сборной Украины в 25 000 000 евро.