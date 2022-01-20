«Бавария» продаст Левандовски, если он откажется продлевать контракт

Дата публикации: 20-01-2022

По информации ресурса «Bild», «Бавария» рассматривает вариант с продажей Роберта Левандовски по окончании сезона.



Действующее соглашение с поляком истекает летом 2023 года. Переговоры по пролонгации его контракта должны начаться в скором времени. Если «Баварии» не удастся договориться с 33-летним центрфорвардом о продлении сотрудничества, то летом клуб выставит Роберта на трансфер.



Ранее Левандовски сообщал, что не собирается заканчивать с футболом и намерен еще 4 сезона отыграть на профессиональном уровне. 17-го января он получил приз лучшему футболисту прошлого года по версии ФИФА.



В сезоне 21/22 в активе польского игрока 34 забитых мяча и 3 ассиста в 27 поединках за «Баварию». Transfermarkt.de оценивает его в 50 млн евро.