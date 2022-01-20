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Журналист: Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне

Дата публикации: 20-01-2022

СМИ продолжают обсуждать будущее Килиана Мбаппе. Ранее ряд источников сообщили, что форвард может остаться в «ПСЖ», подписав с парижанами краткосрочное соглашение. Однако Хосеп Педрерол, являющийся ведущим программы «El Chiringuito», выступил с противоположной информацией.

«Уверен, со следующего сезона Мбаппе будет защищать цвета «Реала». Если переход не состоится – я уволюсь», – публикует слова Педрероля издание «Marca».

Мбаппе связан трудовыми отношениями с «ПСЖ» до конца сезона. При этом переговоры с другими клубами он может вести уже сейчас. Ранее форвард говорил, что намерен уйти из «Пари Сен-Жермен». Основным претендентом на него считался «Реал».

Рыночная стоимость 23-летнего француза составляет 160 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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