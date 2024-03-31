Митрюшкин стал ближе к «Локомотиву» – пройдено медобследование

Дата публикации: 31-03-2024

«Чемпионат» со ссылкой на неназванный источник, располагающий информацией, пишет, что медобследование Антона Митрюшкина для «Локомотива» прошло успешно. О подписании вратаря будет объявлено по завершении встречи с «Краснодаром», запланированной на 31-е марта.



Митрюшкин воспитывался в академии «Спартака». После нескольких лет в структуре «красно-белых» голкипер перебрался в швейцарский «Сьон». Также в его карьере были немецкие «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Динамо» (Дрезден).



До перехода в «Локомотив» вратарь защищал цвета «Химок». В сезоне 2023/2024 на счету 28-летнего футболиста 10 матчей за подмосковную команду (6 «сухих» встреч).



Ориентировочная стоимость Митрюшкина равняется 500 тыс евро (Transfermarkt.de).