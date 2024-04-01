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«Ювентус» хочет продать Локателли

Дата публикации: 01-04-2024

Туринский «Юве» может расстаться с Мануэлем Локателли. Об этом сообщается на страницах «Tuttomercatoweb».

Согласно источнику, боссы «старой синьоры» недовольны выступлениями 26-летнего хавбека в этом сезоне и планируют выставить его на трансфер, если в оставшихся матчах чемпионата футболист не улучшит свою игру.

По слухам, итальянец находится в сфере интересов «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Баварии».

Локателли защищает цвета «Ювентуса» с 2021 года. Сначала это была аренда, а затем 1 июля 2023 года «бьянконери» выкупили права на него у «Сассуоло» за 35 млн евро. В нынешней кампании в активе опорника 1 гол и 3 ассиста, которые он оформил в 29 встречах Серии А.

Согласно оценке экспертов «Transfermarkt», стоимость Локателли составляет € 33 млн.

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