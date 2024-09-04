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«Галатасарай» заинтересован в подписании Каземиро

Дата публикации: 04-09-2024

«The Times» информирует, что следующим клубом Каземиро может стать «Галатасарай». Турки рассматривают опорника в качестве одной из ключевых трансферных целей.

В «МЮ» будущее бразильца находится под вопросом. Старт сезона для него выдался крайне неудачным. В игре с «Ливерпулем», которая закончилась для «манкунианцев» поражением со счетом 0:3, хавбека заменили уже после первого тайма из-за 2 результативных ошибок. Помимо этого, недавно «Юнайтед» подписал Мануэля Угарте, играющего на той же позиции, что и Каземиро.

В этом сезоне на счету 32-летнего бразильца 4 встречи в составе «красных дьяволов» (без результативных действий).

Его соглашение с командой Эрика тен Хага действует до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Каземиро в 20 млн евро.

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