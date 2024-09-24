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Саутгейт может возглавить «Эвертон»

Дата публикации: 24-09-2024

Ресурс «Give Me Sport» информирует, что Дэна Фридкина, являющегося новым владельцем «ирисок», не устраивает работа Шона Дайча, в настоящий момент возглавляющего клуб. Американец может уволить специалиста, пригласив на его место экс-тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Ранее СМИ сообщили, что «The Friedkin Group», находящаяся в собственности Фридкина, договорилась о покупке контрольного пакета акций «Эвертона».

Коллектив из Ливерпуля провалил старт сезона 2024/2025. Подопечные Дайча с 1 набранным очком идут на предпоследней строчке в таблице АПЛ.

Саутгейт в настоящий момент находится без работы. Минувшим летом он решил уйти с поста тренера английской сборной, которую дважды подряд выводил в финал Евро (в 2020 и 2024 годах).

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