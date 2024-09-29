«Ливерпуль» определился с заменой Тренту, если тот уйдет в «Реал» следующим летом

Дата публикации: 29-09-2024

«Ливерпуль» нашел футболиста, которым планирует заменить Трента Александер-Арнольда, если тот решит покинуть команду по окончании сезона. «Caught Offside» пишет, что в этом случае «мерсисайдцы» попытаются подписать Хуанлу Санчеса из «Севильи». Англичане продолжают следить за защитником.



При этом интерес к игроку «Севильи» также проявляют «Арсенал» и «Вест Хэм». Испанцы готовы отпустить Санчеса, но хотят получить за него порядка 25 000 000 евро.



Хуанлу является выпускником академии «Севильи». Трудовые отношения с 21-летним правым фулбеком рассчитаны до 2026 года. В стартовавшем сезоне в его активе 5 встреч за «Севилью» (1 гол).



Ориентировочная стоимость Санчеса равняется 15 млн евро (источник – «Трансфермаркт»).