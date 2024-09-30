Игнашевич выдвинул «Крыльям Советов» требование по возможному сотрудничеству

Дата публикации: 30-09-2024

«Крылья Советов» могут получить нового тренера. Если это случится, то в команде также сменится и спортивный директор. Информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова.



У самарцев состоялись переговоры с Сергеем Игнашевичем, в процессе которых экс-наставник «Балтики» озвучил свои требования. Так, в качестве руководителя спортивного направления специалист хочет видеть Армена Маргаряна. С ним Игнашевич ранее пересекался в калининградском клубе. В этом случае своего поста лишится Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «Крыльев» в настоящее время.



«Зелено-бело-синие» с 11 набранными очками по итогам 10 туров располагаются на 10-й позиции в РПЛ.



Игнашевич, в 2021-2024 годах тренировавший «Балтику», сейчас находится без работы.